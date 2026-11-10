پاکسازی طبیعت ورودی شهر قاین به همت شهرداری قاین، دبیرستان قهستان و سمن‌های زیست محیطی فعال قاین برگزار شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاینات با اعلام این خبر گفت: در این برنامه که با حضور حدود ۷۰ نفر از دوستداران محیط زیست و مشارکت کنندگان برگزار شد، محدوده‌ای به وسعت یک هکتار از طبیعت ورودی شهر قاین پاکسازی شد.

صادقی با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست، نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت مهم دانست و خواستار توجه بیشتر شهروندان به حفظ پاکیزگی محیط‌های طبیعی شد.