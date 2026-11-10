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امروز پیکر پاک و مطهریکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس میهمان مردم شهیدپرور چایپاره است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر این شهید صبح امروز با استقبال مردم و مسئولین این شهرستان وارد چایپاره شد و سپس در دو مدرسه دخترانه و پسرانه دانش آموزان پیکر این شهید گمنام را زیارت کردند و با شهدا تجدید میثاق کردند.
پیکر مطهر شهید ظهر امروز با استقبال مردم و نمازگران در مسجد جامع چایپاره مورد استقبال قرار گرفت و حجت الاسلام کریمپور امام جمعه چایپاره در این مراسم استقبال گفت: شهدای گمنام خوشنامان روزگارند، زیرا این جوانان برای راه خدا و دین خدا از جان عزیز خویش گذشتند و با خدا معامله کردند.
پیکر مطهر این شهید تا پاسی از شب در چایپاره خواهد بود و برنامههای مختلف در روستاها و مرکز شهرستان با حضور این شهید گمنام اجرا خواهد شد.
این شهید گمنام ۳۲ ساله در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نایل آمده است.