به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر استمرار جریان تأمین کالا‌های اساسی، امنیت غذایی را یک مأموریت ملی و راهبردی دانست که مستلزم حمایت از توان تولید و پایداری زنجیره از روستا تا مصرف‌کننده است.

او با اشاره به شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های بین‌المللی، گفت: مدیریت ریسک در بخش‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع، کلید عبور از بحران‌های لجستیکی است. راد با اشاره به افزایش ۸۰۰ هزار تُنی خرید داخلی گندم و ثبت رکورد ۸.۵ میلیون تُن، تولیدات کشاورزی و حمایت از تولید ملی را ستون اصلی امنیت غذایی دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای مقابله با اختلالات در مسیر‌های دریایی، از بازآرایی لجستیک و هدایت بخشی از مسیر تأمین به سمت بنادر شمالی خبر داد. وی افزود ایجاد ذخایر استراتژیک، از جمله ذخیره ۱۰۰ هزار تُنی روغن، برای تضمین دسترسی پایدار مردم به کالا‌های ضروری در شرایط بحرانی انجام شده است.

راد در پایان، بر اهمیت مدیریت شبانه‌روزی زیرساخت‌های کشاورزی و توزیع تأکید کرد و گفت که تداوم فعالیت این زنجیره، حتی در صورت بروز چالش‌های عملیاتی یا اختلال در سامانه‌ها، نشان‌دهنده آمادگی کامل بخش‌های مسئول برای صیانت از سفره مردم است.