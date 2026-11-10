به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، امروز در آیین افتتاحیه نوزدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی که در دانشگاه علم و صنعت ایران در حال برگزاری است، با تقدیر از نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور گفت: هر جا که به بخش خصوصی اعتماد کردیم و فرصت و جاذبه سرمایه گذاری فراهم شد، بخش خصوصی با اعتقاد به سرمایه کشور و اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، حضور بسیار مؤثری داشته است. امروز یکی از چالش‌های اصلی این است که دولت همچنان خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند؛ به عنوان نمونه در حوزه راه آهن، بخش عمده‌ای از لکوموتیو‌ها و کشنده‌ها در اختیار خود راه آهن است و طبیعی است که رقابت بخش خصوصی با دولت در چنین شرایطی سخت می‌شود. انتظار داریم در یک مقطع زمانی مشخص، دولت این رقابت را حذف کرده و اجازه دهد ابتکار عمل در دست بخش خصوصی باشد.

تشکیل ستاد ملی ترانزیت و نقش راهبردی وزارت راه و شهرسازی

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه ترانزیت خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم، تشکیل “ستاد ملی ترانزیت” (یا ستاد گذر) پیش بینی شد که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور محترم و دبیری آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. تمامی سیاست گذاری‌های حوزه حمل ونقل باید از مسیر این ستاد عبور کند و خوشبختانه با تدبیر خانم دکتر صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، جلسات این ستاد به طور منظم برگزار و تصمیمات درستی اتخاذ شده است. تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف و موظف هستند مصوبات این ستاد را اجرایی کنند.

وی با اشاره به ارائه گزارش اخیر کمیسیون عمران و وزارت راه به مجلس درباره چالش‌های ترانزیت، صادرات، واردات و پایانه‌های مرزی افزود: کشور ما با دسترسی‌های ممتاز خاکی و آبی در شمال و جنوب، در شرایط جنگ و تحریم‌های ظالمانه نیز با تدبیر فعالان حوزه حمل ونقل خوش درخشید. زمانی که بنادر جنوب در بحران قرار گرفتند، فعالان لجستیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر‌های جایگزین را باز کردند و نگذاشتند مردم احساس کمبود کنند؛ حتی پلی که زیر بمباران آسیب دید، بلافاصله توسط راهداران و مجموعه‌های وزارت راه بازسازی شد که این امر جای تقدیر فراوان دارد.

زیرساخت‌های لازم برای تحقق سهم ۳۰ درصدی ریل از بار

رضایی کوچی درباره الزامات رسیدن به سهم ۳۰ درصدی حمل بار از طریق ریل در برنامه هفتم تأکید کرد: برای رسیدن به این هدف، سرمایه گذاری سنگین و زمان بر لازم است و، چون منابع دولتی محدود است، چاره‌ای جز میدان دادن به بخش خصوصی نداریم. علاوه بر آن، صاحب کالا باید دو مؤلفه کلیدی را در ریل ببیند: نخست “سرعت و قطار برنامه‌ای” که مطمئن باشد بارش سر وقت به مقصد می‌رسد، و دوم “قیمت تمام شده رقابتی”. متأسفانه به دلیل یارانه‌ای که به سوخت بخش جاده‌ای داده می‌شود، جاده هم ارزان‌تر است و هم در برخی مسیر‌ها سریع تر؛ به همین دلیل سهم ریل در جابه جایی بار حداکثر حدود ۱۰ درصد است. همچنین بسیاری از کانون‌های بار کشور هنوز به شبکه ریلی متصل نیستند که باید با یک برنامه مدون در کوتاه مدت مرتفع شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان با اعلام اینکه طی دو ماه آینده گزارش تکمیلی ترانزیت با حضور وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس ارائه خواهد شد، تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس با تمام توان حامی و پشتیبان بخش خصوصی است و باور داریم که بسیاری از مسائل کشور با میدان داری بخش خصوصی قابل حل است.