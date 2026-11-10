سه اثر مستند با عناوین «خانه»، «پیشنهاد» و «شاخه‌ای روی آب» با محور روایت خاطرات جنگ ۳۳ روزه، تبیین اقتصاد مقاومتی و زندگی شهید دکتر طهرانچی، امروز از شبکه مستند پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خانه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید کلهر، با موضوع خاطرات خانواده‌ای ساکن حومه جنوبی بیروت که در جریان جنگ ۳۳ روزه خانه خود را از دست دادند، امروز ساعت ۱۹ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود و تصویری از پیامد‌های جنگ بر زندگی و سرپناه مردم منطقه ارائه می‌کند.

همچنین مستند «پیشنهاد» با هدف تبیین و ترویج اقتصاد مقاومتی، امروز ساعت ۱۷:۳۰ از این شبکه پخش می‌شود.

این اثر روایتگر زندگی افرادی است که با ایده‌های نوآورانه و عبور از چالش‌ها، مسیر موفقیت را از ایده تا تولید طی کرده‌اند و به تبیین ظرفیت‌های تولید داخلی و نقش کسب‌وکار‌های خلاق می‌پردازند.

مستند «شاخه‌ای روی آب» به کارگردانی محمدمهدی حبیبی نیز با مرور بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از زندگی حرفه‌ای و ابعاد شخصیتی شهید دکتر طهرانچی و با بهره‌گیری از آرشیو‌های اختصاصی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود؛ اثری که در بستر وقایع جنگ دوازده‌روزه ساخته شده است و تلاش‌ها و عشق به ایران را در زندگی این دانشمند روایت می‌کند.