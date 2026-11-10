رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت مرحوم کوروش زارعی (رحمة الله علیه) هنرمند متعهد و انقلابی و بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی درگذشت مرحوم کوروش زارعی (رحمة الله علیه) هنرمند متعهد و انقلابی و بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون , درگذشت هنرمند متعهد و انقلابی جناب آقای مرحوم کوروش زارعی (رحمة الله علیه) را به خانواده محترم معزی، جامعه هنری کشور و به ویژه هنرمندان قمی و همکاران و دوستان آن شخصیت ارجمند تسلیت می‌گویم.

این هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در تولید و ترویج نمایش‌های آیینی و مذهبی، نقشی مؤثر و فعالانه داشت و در این میدان به پرورش و تربیت علاقمندان به هنر‌های نمایشی پرداخت.

از خداوند متعال برای آن هنرمند خدوم، انقلابی و متدین، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان و وابستگان آن مرحوم، صبر و اجر مسئلت دارم.

سید هاشم حسینی بوشهریرئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم