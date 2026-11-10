دیده بان حقوق بشر می‌گوید رژیم صهیونیستی از سرما به عنوان سلاح علیه مردم غزه استفاده می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این نهاد حقوق بشری با اشاره به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی برای ورود تجهیزات و مصالح ساختمانی، آن را ابزاری برای ادامه بحران انسانی در غزه خواند.

به گفته دیده بان حقوق بشر، در پی نابودی ۹۳ درصد از زیرساخت‌های فاضلاب و زهکشی آب باران در غزه، و جاری شدن سیل در این منطقه، رژیم صهیونیستی شرایط معیشتی سختی را در چارچوب نسل کشی مستمر ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش غزه در حالی وارد فصل سرما شده که به حدود ۲۰۰ هزار چادر و یک میلیون تخته پتو نیاز فوری دارد، اما محدودیت‌های شدید رژیم صهیونیستی مانع از ورود این تجهیزات می شود. بارش‌های سنگین روز‌های گذشته باعث آبگرفتگی اردوگاه‌های آوارگان و آسیب دیدن هزاران چادر شد.

سازمان ملل گزارش داد که یک نوزاد بر اثر آبگرفتگی چادر‌ها غرق شده و سه کودک به همراه دستکم یک زن، بعد از ریزش تپه شنی روی چادرهایشان به شهادت رسیدند.