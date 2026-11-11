به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تنها بیمارستان شاهین‌شهر با وجود ارائه خدمات درمانی به ۳۰۰ هزار بیمار در سال گذشته، با کمبود ۹۵ تخت بیمارستانی مواجه است.

رئیس بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر گفت: این بیمارستان با ۱۲۰ تخت در بخش‌های سی‌سی‌یو، آی‌سی‌یو، اورژانس، جراحی، داخلی، زایشگاه، نوزادان، آزمایشگاه و تصویربرداری به بیماران خدمات ارائه می‌کند و با توجه به جمعیت شهرستان، نیازمند توسعه است.

فرج‌الله باوری افزود: پارسال ۴۷ هزار بیمار تخصصی و ۳ هزار بیمار نیازمند جراحی در بخش‌های مختلف این بیمارستان درمان شدند که ۸۰۰ نفر از آنان بیماران مغز و اعصاب بودند.

وی با اشاره به دریافت ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات از پارسال تاکنون گفت: برای توسعه بیمارستان و جبران کمبود تخت‌ها، بیش از نیم‌همت اعتبار نیاز است.

رئیس بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر افزود: مطالعات و نقشه‌های طرح‌های توسعه بیمارستان آماده شده و ساختمان بخش سی‌سی‌یو جدید نیز به پیشرفت فیزیکی صددرصدی رسیده است و تنها به تجهیزات نیاز دارد.

وی تأمین اعتبارات دولتی و مشارکت خیران را برای تکمیل طرح‌های توسعه و رفع مشکلات بیمارستان ضروری دانست.