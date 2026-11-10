به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، از روند اجرای عملیات راهسازی محور حیدرآباد–نقده بازدید کرد.

در جریان این بازدید، پل روگذر ۱۰ متری واقع در قطعه سوم این محور نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

محور حیدرآباد–نقده در قالب پنج قطعه و به طول ۲۰ کیلومتر در حال اجراست که تاکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، عملیات اجرایی ۱۸ کیلومتر از آن به پایان رسیده و عملیات راهسازی در ۲ کیلومتر باقی‌مانده از آن همچنان ادامه دارد.