به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم عزاداری و سفره احسان فاطمی ویژه ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهرستان باروق آغاز شد.

نخستین روز از این مراسم با حضورحجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه واقشار مختلف مردم در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام برگزار شد.

در این مراسم مداح کشوری کربلایی محمد فکوری اردبیلی به ذکر مصیبت و حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق در سخنانی به تشریح ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) پرداخت.

امام جمعه باروق با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی خستگی‌ناپذیر تلاش و استقامت در مسیر حق هستند افزود: سیره فاطمی باید در تربیت نسل و تلاش برای احقاق حق و دفاع از ولایت الگوی همه باشد.

عزاداری و سفره احسان فاطمی پایان بخش این مراسم بود.