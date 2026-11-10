عملیات لایروبی و اصلاح مسیر مسیل در شهرستان برخوار اصفهان با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان؛ با هدف مدیریت بحران‌های سیلابی و بهبود وضعیت هیدرولیکی مسیر‌های جریان آب، عملیات لایروبی، ساماندهی و اصلاح مسیر مسیل در مجاورت شهرک صنعتی کمشچه، شهرستان برخوار در استان اصفهان با موفقیت اجرا شد.

این عملیات شامل اقدامات فنی از جمله لایروبی مسیل، تعریض آبگذر زیر جوی کشاورزان، عملیات خاکریزی، اصلاح دو مسیر دسترسی و همچنین اصلاح مسیر جریان آب در مقطع خاکریز ایجاد شده بود.

این طرح در مجموع در مسیری به طول تقریبی ۱.۵ کیلومتر و در خارج از محدوده و حریم شهر و روستا اجرا شد.