معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تأکید بر ضرورت اقتصادی‌سازی مدیریت مصرف، پیشنهاد کرد از طریق طراحی قرارداد‌های صرفه‌جویی انرژی، بخشی از منافع حاصل از کاهش مصرف به مشترکان بازگردانده شود و بخش دیگر برای بهسازی، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های شبکه برق اختصاص یابد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اسماعیل سقاب اصفهانی، در جریان بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و در دیدار با مدیران ارشد صنعت برق و معاونان شرکت توانیر، با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی مدیریت مصرف، بر ضرورت طراحی سازوکار‌هایی برای تبدیل صرفه‌جویی انرژی به یک منبع پایدار تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های برق تأکید کرد.

صنایع بزرگ؛ ظرفیت راهبردی برای آغاز قرارداد‌های صرفه‌جویی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه بخش صنعت و کشاورزی در تحقق اهداف بهره‌وری انرژی، شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ، از جمله فولاد مبارکه، را از گزینه‌های مستعد برای آغاز اجرای این قرارداد‌ها برشمرد.

سقاب اصفهانی برخورداری این مجموعه‌ها از سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل مصرف یا امکان استقرار این سامانه‌ها را از بستر‌های مهم اجرای موفق قرارداد‌های صرفه‌جویی دانست و بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های واقعی کاهش مصرف و بهره‌گیری از توان فنی و مدیریتی صنایع برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی همچنین تسهیل فرایند‌های فنی، اجرایی و محاسباتی قرارداد‌های صرفه‌جویی را ضروری دانست و خواستار پرهیز از پیچیده‌سازی ضوابط و سخت‌گیری‌های غیرضروری در ارزیابی اقتصادی و محاسبه دوره بازگشت سرمایه طرح ها شد.

مشارکت اقتصادی مشترکان خانگی در مدیریت مصرف

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت توسعه مشوق‌های اقتصادی برای جلب مشارکت مشترکان خانگی، پیشنهاد کرد قرارداد‌های صرفه‌جویی برای این بخش نیز متناسب با الگوی مصرف و ظرفیت کاهش مصرف هر مشترک طراحی و اجرا شود. بر اساس این پیشنهاد، مشترکان می‌توانند با پذیرش تعهد مشخص برای کاهش مصرف برق، متناسب با میزان صرفه‌جویی تأییدشده، از اعتبار یا پاداش اقتصادی بهره‌مند شوند. تحقق این مشوق‌ها نیز منوط به اندازه‌گیری و تأیید میزان صرفه‌جویی از سوی شرکت‌های ذی‌ربط خواهد بود. این رویکرد می‌تواند با ایجاد پیوند مستقیم میان رفتار مصرف‌کننده و منافع اقتصادی حاصل از کاهش مصرف، زمینه گذار از مدیریت مصرف مبتنی بر توصیه و محدودیت به مشارکت اقتصادی و هدفمند مشترکان را فراهم کند.