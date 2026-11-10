به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حسن ساسانی با اشاره به ثبت ۲۷۰ میلی‌متر بارش در ایستگاه شاخص کوهرنگ و افزایش ورودی آب به سد زاینده‌رود گفت: با وجود بهبود ورودی آب، حجم ذخیره‌شده در مخزن سد همچنان فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت نهایی آن دارد؛ ازاین‌رو، مدیریت ذخایر آبی و اطمینان از تأمین پایدار آب آشامیدنی، اولویت اصلی در تصمیم‌گیری درباره رهاسازی آب است.

وی با بیان اینکه حجم ورودی آب سد زاینده‌رود امروز به ۱۰۱ مترمکعب بر ثانیه رسیده است، افزود: حجم فعلی مخزن این سد در حال حاضر ۱۸۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود؛ در حالی که ظرفیت نهایی آن یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: افزایش ورودی در روز‌های اخیر به معنای بهبود پایدار وضعیت ذخایر سد نیست و هرگونه تصمیم‌گیری درباره رهاسازی آب، به تداوم بارش‌ها و حفظ ذخیره مطمئن برای تأمین آب آشامیدنی وابسته است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش ورودی آب در روز‌های اخیر، این میزان بارش و روان‌آب ایجادشده برای پرشدن مخزن سد کافی نیست و همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت آن خالی است، بر همین اساس، نمی‌توان بارش‌های اخیر را نشانه عبور از محدودیت‌های آبی یا فراهم‌شدن شرایط لازم برای رهاسازی آب دانست.

وی با تأکید بر اینکه سال آبی به‌تازگی و از ابتدای مهر سال‌جاری آغاز شده است پایش مستمر روند بارش‌ها و ورودی سد را ضروری دانست و گفت: با تداوم بارندگی‌های مطلوب و اطمینان از تأمین نیاز آب آشامیدنی، درباره رهاسازی آب تصمیم‌گیری خواهد شد.

ساسانی با تاکید بر اینکه در بارش‌های اخیر مخزن سد همچنان فاصله قابل توجهی با ظرفیت نهایی دارد، ادامه داد: ارزیابی وضعیت منابع آبی مستلزم پایش مستمر روند بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو است، بر همین اساس، با تداوم بارندگی‌های مطلوب و اطمینان از تأمین پایدار آب آشامیدنی، درباره رهاسازی آب از سد زاینده‌رود تصمیم‌گیری خواهد شد.

سد زاینده رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور و تأمین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.