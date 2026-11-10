به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان از برگزاری ششمین کنگره شعر ملی حضرت مادر خبر داد و گفت: از همه شاعران و فعالان در حوزه فرهنگ دعوت می‌کنیم با ارسال آثار خود در این کنگره شرکت کنند.

حجت الاسلام عبدالرسول احمدیان با بیان این که این کنگره با محوریت معرفی و تبیین شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار می‌شود، افزود: افراد علاقمند به شرکت در این کنگره و همچنین شعرای آئینی تا پنجم آذرماه امسال فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه به نشانی www.morsalat.ir ارسال کنند.

وی اضافه کرد: کنگره امسال به دلیل شرایط کشور امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و شعرای آئینی در اجتماعات شبانه و در میان مردم هم آثار خود را ارائه خواهند داد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان تصریح کرد: بخش ویژه هم با هدف تکریم مادران و دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب هم در این کنگره پیش بینی شده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان افزود: اختتامیه کنگره شعر ملی حضرت مادر همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد و از افراد برگزیده تجلیل و قدردانی می‌شود.