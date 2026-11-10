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علاقهمندان برای شرکت در ششمین کنگره شعر ملی حضرت مادر در اصفهان تا پنجم آذر فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان از برگزاری ششمین کنگره شعر ملی حضرت مادر خبر داد و گفت: از همه شاعران و فعالان در حوزه فرهنگ دعوت میکنیم با ارسال آثار خود در این کنگره شرکت کنند.
حجت الاسلام عبدالرسول احمدیان با بیان این که این کنگره با محوریت معرفی و تبیین شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار میشود، افزود: افراد علاقمند به شرکت در این کنگره و همچنین شعرای آئینی تا پنجم آذرماه امسال فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه به نشانی www.morsalat.ir ارسال کنند.
وی اضافه کرد: کنگره امسال به دلیل شرایط کشور امسال متفاوتتر از سالهای گذشته برگزار میشود و شعرای آئینی در اجتماعات شبانه و در میان مردم هم آثار خود را ارائه خواهند داد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان تصریح کرد: بخش ویژه هم با هدف تکریم مادران و دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب هم در این کنگره پیش بینی شده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان افزود: اختتامیه کنگره شعر ملی حضرت مادر همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد و از افراد برگزیده تجلیل و قدردانی میشود.