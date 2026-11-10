به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان؛ میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی تا ۱۸ آبان ۴۸ میلیمتر بوده است که نسبت به میانگین دوره بلندمدت دو و نیم درصد افزایش داشته است.

طبق این آمار میانگین بارشی کلان‌شهر اصفهان (مرکز استان) از ابتدای سال زراعی تا هجدهم آبان ماه ۲۵.۴ میلیمتر بوده است.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهر اصفهان ۱۲۲ میلیمتر است، میانگین بارش‌های دوره بلندمدت در مدت مشابه هفت میلیمتر و سال گذشته صفر بوده است.

بر پایه آمار اداره کل هواشناسی اصفهان، همچنین میانگین بارندگی شهرستان فریدون‌شهر از ابتدای سال زراعی تاکنون ۱۸۸.۵ میلیمتر بوده در حالی که بارش‌های دوره بلند مدت این خطه ۴۲ میلیمتر اعلام شده است.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل فریدون‌شهر ۵۶۴ میلیمتر است و بارش‌های امسال این شهرستان در مقایسه با دوره بلندمدت ۳۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین میانگین بارشی شهرستان خوانسار از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۱۶۷ میلیمتر رسیده در حالی که بارش‌های دریافتی این شهرستان در مدت مشابه بلندمدت ۳۴ میلیمتر بود.

میانگین بارش یک سال کامل زراعی شهرستان خوانسار ۳۷۴ میلیمتر است.

بررسی آمار بارش این شهرستان حکایت از افزایش ۳۸۶ درصدی در مقایسه با میانگین دوره بلند مدت است.

طبق آمار هواشناسی استان، میانگین بارش‌های شهرستان گلپایگان نیز در سال زراعی امسال به ۱۲۶ میلیمتر رسیده، این در حالی است که میانگین دوره بلندمدت بارندگی این شهرستان تا هجدهم آبان ماه ۲۳ میلیمتر بوده است که در مقایسه با بلند مدت مشابه ۴۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

هواشناسی میانگین بارش‌های یک سال زراعی کامل شهرستان گلپایگان را ۲۵۷ میلیمتر اعلام کرده است.

همچنین میانگین بارشی شهرستان داران از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۱۱۶ میلیمتر رسیده این درحالی است که میزان بارش‌های دریافتی این شهرستان در مدت مشابه دوره بلند مدت ۲۴.۵ میلیمتر بود.

میانگین یک سال کامل زراعی شهرستان داران ۳۳۲ میلیمتر است، مقایسه آمار بارش‌های تاکنون این شهرستان در سال زراعی فعلی حکایت از افزایش ۳۷۵ درصدی نسبت به میانگین دوره بلندمدت است.

طبق آمار اداره کل هواشناسی اصفهان، شهرستان چادگان نیز در سال زراعی جاری به ۹۰ میلیمتر رسیده در حالی که میانگین بارش این شهرستان در مدت مشابه بلندمدت ۲۰ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل این شهرستان ۲۸۸ میلیمتر است و میانگین بارندگی چادگان در مقایسه با بلندمدت ۳۵۲ درصد افزایش یافته است.

بررسی آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین نشان می‌دهد که سمیرم از ابتدای سال زراعی تاکنون ۶۸ میلیمتر بارندگی داشته در حالی که بارندگی این خطه در دوره آماری بلندمدت ۱۷ میلیمتر اعلام شده است.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان سمیرم ۴۵۱ میلیمتر است، آمار‌ها نشان می‌دهد بارش‌های امسال شهرستان سمیرم در مقایسه با دوره بلند مدت ۲۹۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین بارشی شهرستان میمه و وزوان از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۵۸ میلیمتر رسیده در حالی که بارش‌های این شهرستان در دوره بلندمدت ۱۳ میلیمتر بود. میانگین یک سال زراعی کامل شهرستان ۱۶۷ میلیمتر است و بارش‌های امسال میمه و وزوان نسبت به مدت مشابه بلندمدت ۳۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میانگین بارشی استان تا هجدهم آبان ماه در سال زراعی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ در همه شهرستان‌های استان اصفهان به جز نطنز و نایین روند مثبت داشته است.

میانگین بارش شهرستان نطنز از ابتدای سال زراعی جاری ۶ میلیمتر بوده در حالی که این شهرستان در مدت مشابه بلند مدت ۱۱.۵ میلیمتر بارش دریافت می‌کرده، برهمین اساس میانگین بارندگی در نطنز در سال زراعی کنونی در مقایسه با دوره بلندمدت تا امروز ۴۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین شهرستان نائین در شرق استان اصفهان، بعنوان کم بارش‌ترین شهرستان استان در سال زراعی جاری تنها یک دهم میلیمتر بارندگی دریافت کرده که در مقایسه با میانگین ۵.۴ میلیمتری دوره بلند مدت این شهرستان حدود ۹۹ درصد کاهش بارندگی دارد.

میانگین یک سال زراعی کامل شهرستان‌های نطنز و نائین به ترتیب ۱۶۲ و ۹۰ میلیمتر است.