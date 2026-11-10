به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شروین تبریزی گفت: ساعت ۱۱:۵۴ دقیقه ظهر امروز یک مورد حریق ساختمان تجاری در محله حسین آباد به سامانه ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: تاکنون دو دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شده‌اند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: بنظر می‌رسد حریق گسترده باشد، اما تاکنون مصدومی گزارش نشده است، اما همکارانم تا پایان عملیات مهار حریق در محل حضور خواهند داشت.