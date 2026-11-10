آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ سابق آمریکا گفت: ایران از برخی جنبه‌ها به ویژه از نظر موقعیت و توان تأثیرگذاری بر تنگهٔ هرمز و نیز تثبیت و تحکیم ساختار قدرت توانمندتر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بلینکن با اشاره به فشار و محاصره اقتصادی علیه ایران تأکید کرد: من باور ندارم که بتوان آنها را زیر فشار وادار به تسلیم کرد.

بلینکن همچنین تصریح کرد ما با نظامی سرکار داریم که بسیار مقاوم است و هشت سال در جنگ در برابر رژیم صدام ایستاد.

وزیر خارجه سابق آمریکا پیشتر نیز گفته بود واقعیت این است که هرگونه توافق با ایران احتمالاً مستلزم دادن امتیازاتی به تهران از جمله کاهش تحریم‌ها یا اعطای امتیازاتی درباره تنگه هرمز خواهد بود.