اصلاح و بازنگری طرح هادی روستایی برای توسعه فعالیت‌های عمرانی، تولیدی و اقتصادی در شهرستان فسا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد انصاری جابری مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فسا از واگذاری ۸۱ قطعه زمین به روستاییان برای تأمین مسکن خبر داد و گفت: در این خصوص ۳۳ هکتار از اراضی ملی تملک و سند مالکیت ۲۱۶ هکتار زمین صادر شده است.

انصاری جابری با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تأمین زمین و احداث مسکن روستایی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این بنیاد، تملک و واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی است و این اقدامات به‌ویژه در روستاهای در معرض سوانح طبیعی با هدف رفع نیاز مسکن دنبال می‌شود.

وی افزود: بنیاد مسکن متعهد است در این روستاها پس از شناسایی، تملک، آماده‌سازی، تفکیک و واگذاری زمین‌های مناسب، زمینه احداث مسکن را فراهم کند.

انصاری جابری ادامه داد: بازنگری و اصلاح طرح هادی پنج روستای اکبرآباد، سردشت، زیادآباد، مزرعه مروجی و سلیمان‌آباد با هدف پاسخگویی به نیازهای عمرانی روستاییان، توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی انجام می شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی طرح‌های هادی با نیازهای روز مناطق روستایی گفت: بازنگری و اصلاح این طرح‌ها از الزامات اساسی توسعه متوازن و پایدار روستاها است و در پاسخگویی به نیازهای جامعه روستایی، رفع محدودیت‌های موجود و فراهم‌سازی زمینه عمران و آبادانی این مناطق نقش مهمی دارد.

انصاری جابری افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ساماندهی کالبدی و تعیین مسیر توسعه روستاها، زمینه ایجاد ظرفیت برای فعالیت‌های تولیدی، اقتصادی و اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند.

او بیان کرد : با توجه به افزایش تقاضاهای روستاییان برای تأمین زمین، توسعه فعالیت‌های تولیدی، ایجاد کارگاه‌های کوچک، گسترش مشاغل بومی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، ضرورت اصلاح طرح‌های هادی بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان فسا با بیان اینکه طرح هادی باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های واقعی هر روستا تدوین و اصلاح شود، گفت: توجه به مطالبات مردم، ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و پیش‌بینی فضاهای مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، از موضوعات مهم در فرآیند بازنگری این طرح‌ها است.