به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به این رویداد گفت:مشاهده این گونه در قلب دره چهلمیر، از منظر بوم‌شناسی اهمیت قابل توجهی دارد.

نورمحمدی افزود: حضور پلنگ ایرانی در محدوده‌ای که در ساعات مشخصی در اختیار گردشگران است، نشان‌دهنده وجود شرایط آرامش و امنیت نسبی برای فعالیت حیات‌وحش در این منطقه است.

او با تأکید بر نقش کلیدی پلنگ ایرانی در تعادل زیست‌بوم‌ها، خاطرنشان کرد : این گونه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گوشت‌خواران و گونه‌های شاخص در معرض تهدید، شاخص مهمی برای ارزیابی کیفیت و پویایی زیستگاه‌های طبیعی محسوب می‌شود.

پارک ملی تندوره با مساحتی بالغ بر ۷۳ هزار و ۴۳۵ هکتار، یکی از بهترین زیستگاه‌های وحوش ایران، به‌ویژه برای گونه‌های «قوچ» و «میش اوریال» در شهرستان درگز است.