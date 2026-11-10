سه طرح مهم در حوزه انتقال آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان با حضور وبیناری وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیین افتتاح این طرح‌ها با حضور دکتر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، در محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و از طریق ارتباط وبیناری با استان و محل طرح‌ها برگزار شد.

در این آیین طرح بند تنظیمی و سامانه انتقال آب رودخانه کردی قاسمان به تونل نوسود، شبکه آبیاری و زهکشی پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگرلوی جنوبی به همراه ایستگاه‌های پمپاژ متناظر و همچنین سازه آبگیر و تأمین آب سه هزار هکتار از اراضی ناحیه عمرانی زاگرس به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها در ادامه روند توسعه زیرساخت‌های آب و برق استان به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ روندی که در شهریورماه امسال و همزمان با هفته دولت نیز با افتتاح طرح‌هایی به ارزش ۵۸.۵ همت در حوزه آب و برق با حضور وزیر نیرو همراه بود.

کرمانشاه با تأمین بیش از ۳۰ درصد نیاز کشور به نخود، رتبه نخست تولید این محصول را در اختیار دارد و با تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندرقند، رتبه سوم کشور را کسب کرده است و در خرید و تولید گندم نیز در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.

گسترش زیرساخت‌های آبیاری و انتقال آب می‌تواند با افزایش بهره‌وری منابع، کاهش وابستگی تولید به بارندگی و فراهم‌کردن امکان مدیریت بهتر منابع آبی، زمینه پایداری فعالیت‌های کشاورزی و افزایش عملکرد اراضی را تقویت کند.