کتاب «الگوی اخلاقی روابط والد فرزندی در قرآن» اثر محمدرضا جباران، با محوریت تبیین حقوق متقابل والدین و فرزندان و نقش احترام، سپاسگزاری و تکریم والدین در تحکیم بنیان خانواده، از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب الگوی اخلاقی روابط والد فرزندی در قرآن اثر محمدرضا جباران توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

پدر و مادر واسطه فیض وجودند. خداوند سبحان از طریق پدر و مادر به انسان هستی می‌بخشد و پس از آن نیز تا زمانی که انسان، نیروی کافی برای زندگی مستقل پیدا می‌کند، در حوزه حمایت والدین به‌سر می‌برد و بسیاری از نعمت‌های الاهی را از دستان ایشان می‌ستاند.

به همین دلیل قرآن‌کریم انسان را موظف می‌کند که در کنار شکرگزاری از آفریدگار نعمت‌بخش، از پدر و مادر نیز تشکر و سپاسگزاری کند.

از عوامل مهم انسجام خانواده و گرایش انسان‌ها به تشکیل و حفظ خانواده و ترجیح زندگی خانوادگی بر زندگی انفرادی این است که نقش نسل گذشته در حفظ، حمایت، تربیت، تغذیه و سایر شئون نسل نوخاسته دیده شود و مورد تقدیر قرارگیرد. در برابر این عامل، ناسپاسی فرزندان عامل اثرگذار در گسستن پیوند‌ها و فروریختن بنای خانواده است.

از حقوق پدر و مادر بر عهده فرزند، حق احترام است؛ به این معنی که فرزند، باید خدمت و اطاعتش را با اکرام و احترام والدین بیامیزد، به طوری که پدر و مادر احساس نکنند بار دوش فرزند خود شده‌اند.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.