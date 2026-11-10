به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "آنیتا آناند"، وزیر خارجه کانادا، از اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ۱۱ نهاد ایرانی خبر داد و مدعی شد این نهاد‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای حساس به اشاعه، برنامه موشکی بالستیک یا تأمین مالی فعالیت‌های ایران نقش دارند.

دولت کانادا اعلام کرد این نهاد‌ها در سال ۲۰۱۶ و در پی اجرای برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند، اما اکنون با استناد به آنچه همکاری نکردن مکرر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده، تحریم‌ها را بازگردانده است.

این تصمیم هم‌زمان با نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس اعلام شد.