کاروان تیم ملی فوتبال ایران تهران را به مقصد آبادان ترک کرد تا پس از آن به‌صورت زمینی راهی بصره عراق شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از لغو پرواز مستقیم کاروان تیم ملی فوتبال ایران به بصره، اعضای این تیم ساعت ۱۲:۵۰ امروز (۱۹ آبان) با پرواز اختصاصی راهی آبادان شدند.

ملی‌پوشان پس از ورود به آبادان، مسیر باقی‌مانده تا شهر بصره عراق را به‌صورت زمینی طی خواهند کرد تا خود را برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی فلسطین و عراق آماده کنند.

تیم ملی فوتبال ایران ۲۳ آبان در نخستین دیدار خود به مصاف فلسطین می‌رود و ۲۶ آبان نیز برابر تیم ملی عراق صف‌آرایی خواهد کرد. این ۲ مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار می‌شود.