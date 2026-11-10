سهیه کود کشت پاییزه در استان مرکزی حدود ۵۰ هزار تن است که تاکنون ۱۶ هزار تن آن تأمین و میان کشاورزان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حدود ۵۰ هزار تن انواع کود شیمیایی برای کشت پاییزه استان اختصاص یافته است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان گفت: سهیه کود استان برای کشت پاییزه حدود ۵۰ هزار تن است که تاکنون ۱۶ هزار تن آن تأمین و بین کشاورزان توزیع شده است.

حمید قلی پو افزود: بیشترین کود مصرفی استان کود اَزته است که در حال تهیه و حمل به انبار‌ها در شهرستان هاست و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی نسبت به دریافت حواله و سهمیه کود مورد نیاز خود بر اساس الگوی کشت اقدام کنند.

او گفت: در راستای ترویج و توسعه استفاده از بذر گواهی شده، شش هزار و ۵۰۰ تن بذر گندم آبی و دیم در استان تولید شده که تاکنون ۷۰ درصد آن بین کشاورزان توزیع و بقیه نیز در حال توزیع است.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان همچنین از توزیع هزار و ۵۰۰ تن بذر جو نیز بین کشاورزان خبر داد.

قلی پور گفت: کشاورزانی که در تهیه نهاده‌های مورد نیاز خود مشکل دارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی نسبت به ثبت درخواست تسهیلات سرمایه در گردش، به بانک‌های عامل غیر از بانک کشاورزی اقدام کنند تا در این زمینه کمک به کشاورزان باشد.