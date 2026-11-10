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با وجود گذشت ۲۵۴ شب از تجمعات مردمی؛ مردم بوکان همچنان میدان را حفظ کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شمار زیادی از شهروندان بوکان شامگاه امروز با حضور در میدان اصلی شهر، حمایت قاطع خود را از حاکمیت اسلامی و نیروهای مسلح ابراز داشتند.
در این تجمعات، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای حماسی، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و پشتیبانی از ارتش و سپاه پاسداران تاکید کردند.
شرکتکنندگان ضمن تاکید بر حفظ امنیت ملی، بر ضرورت تقویت بنیههای اقتصادی و دفاعی کشور در برابر فشارهای خارجی تاکید کردند.