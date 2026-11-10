مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در جمع فرماندهان و رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، از قرارگاه‌های پژوهشی و ستاد کنگره شهدای این لشکر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در جمع فرماندهان و رزمندگان لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، از قرارگاه‌های پژوهشی و ستاد کنگره شهدای این لشکر بازدید کرد.

عباسعلی رضایی، در این بازدید با اشاره به جایگاه رفیع رزمندگان و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس، بر ضرورت انتقال بی‌واسطه مفاهیم و ارزش‌های آن دوران به نسل جوان تأکید کرد و یادآور شد که زنده نگه داشتن یاد شهدا، مانع از فراموشی آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی خواهد شد.

رضایی با ابراز نگرانی درباره کمرنگ شدن برخی مؤلفه‌های فرهنگی دفاع مقدس در فضای جامعه امروز، برپایی یادواره‌های شهدا در مقیاس‌ها و سطوح مختلف را یکی از راهکار‌های مؤثر در جهت ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار خواند.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ همچنین در ادامه بر اهمیت مستندسازی، پژوهش و تاریخ‌نویسی دقیق زندگی‌نامه شهدا به عنوان رسالتی ملی و فرهنگی تأکید کرد و از دست‌اندرکاران ستاد کنگره شهدای لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) خواست تا با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین هنری و روایی، در ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.