مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از جذب نزدیک به ۱۰۰ درصد سهمیه پیله‌وری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از جذب نزدیک به ۱۰۰ درصد سهمیه پیله‌وری استان خبر داد و افزود: علاوه بر استفاده کامل از سهمیه اختصاص‌یافته ۱۸۰ میلیون دلار سالانه، ۱۰۰ میلیون دلار نیز به سهمیه استان اضافه شده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد سهمیه پیله‌وری جذب می‌شد.

خیرخواه با اشاره به تداوم صادرات از مرز‌های استان در شرایط کنونی کشور، میزان صادرات انجام‌شده در طی ۸ ماهه سال جاری را سه‌ونیم میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات آذربایجان‌غربی در این مدت نزدیک به پنج درصد رشد داشته است؛ در حالی که رشد صادرات در سال گذشته ۲۹ درصد بود. این روند در کنار ظرفیت‌های موجود، بیانگر فراهم‌بودن زمینه حرکت استان به سمت صنعتی‌شدن و نقش‌آفرینی در تامین نیاز کشور است.