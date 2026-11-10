مدیرکل انتقال خون لرستان با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای خدمات حوزه سلامت گفت: هوش مصنوعی به کمک شبکه اهدای خون در استان می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی سوری گفت: رویداد تخصصی برنامه‌نویسی و توسعه سامانه هوشمند مدیریت شبکه اهدای خون لرستان، ۲۱ آبان‌ماه امسال با همکاری مشترک اداره‌کل انتقال خون استان و جهاد دانشگاهی لرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای خدمات حوزه سلامت و انتقال خون افزود: این رویداد با محوریت برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی طراحی شده و بستری رقابتی برای طراحی و توسعه راهکار‌های هوشمند با هدف مدیریت بهینه و تقویت زنجیره تأمین خون استان فراهم می‌کند.

مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های اهدای خون در میان گروه‌های مختلف جامعه عنوان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این رقابت، ارائه راهکار‌های فناورانه برای افزایش مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون است؛ چون حضور مؤثر این دو گروه می‌تواند در پایداری و تأمین ذخایر خونی استان در آینده نقش مهمی داشته باشد.

سوری، شناسایی استعداد‌های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات را از دیگر اهداف این رویداد برشمرد و گفت: ایجاد بستری پویا برای شناسایی و حمایت از نخبگان برنامه‌نویسی و متخصصان هوش مصنوعی از اهداف اصلی این رقابت است.

وی ادامه داد: تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد تلاش می‌کنند مدل‌ها و نمونه‌های اولیه قابل ارزیابی را با هدف بهبود فرآیند‌های واقعی شبکه اهدای خون طراحی و ارائه کنند.