به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روزگاری دشت‌های وشمگیر شهرستان آق‌قلا زیر کشت پنبه بود و طلای سفید، نماد رونق کشاورزی این منطقه به شمار می‌رفت؛ اما گذر زمان و تغییر الگوی کشت، از وسعت این مزارع کاست.

مدیر جهاد کشاورزی آق‌قلا گفت: از حدود ۹۰ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان آق قلا ، به‌طور میانگین سالانه ۴ هزار هکتار پنبه کشت می شود که این میزان در سال زراعی گذشته حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار بود اما امسال با بهبود نسبی بارندگی‌ها، سطح زیر کشت پنبه به حدود ۳ هزار هکتار رسیده است.

کامبیز پوری با اشاره به برداشت پنبه در مزارع شهرستانآق قلا افزود: میانگین عملکرد پنبه در هر هکتار حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم است که در اراضی دارای آبیاری مناسب به ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم نیز می‌رسد.

وی گفت : توسعه کشت و برداشت مکانیزه، اجرای برنامه‌های ترویجی و توزیع رایگان کودهای تقویتی میان کشاورزان از جمله اقدامات حمایتی جهاد کشاورزی برای رونق تولید این محصول است.

پوری با اشاره به افزایش قیمت پنبه در مقایسه با پارسال و رسیدن بهای هر کیلوگرم به حدود ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان افزود: میزان بارندگی و ذخایر آبی از عوامل اصلی توسعه کشت پنبه در منطقه است و با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌های مناسب در سال آینده، امیدواریم سطح زیر کشت این محصول افزایش یابد و شهرستان آق‌قلا بار دیگر به جایگاه گذشته خود در تولید پنبه بازگردد و به سطح کشت ۵ هزار هکتاری دست پیدا کند.