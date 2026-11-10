به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حضور پیکر مطهر شهدا ، فرصتی ارزشمند برای پیوند نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری رشادت مردانی است که از نام و نشان خود گذشتند تا عزت، امنیت و آرامش این سرزمین ماندگار بماند.

هشت شهید خوشنام تازه تفحص شده، تا روز جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، در مراسم مذهبی دانشگاه ها، مدارس، محلات و تجمعات شبانه استان همدان تشییع خواهند شد.

از این شمار پیکر مطهر ۵ شهید خوشنام دفاع مقدس، جمعه ۲۲ آبان، در شهرستان‌های کبودراهنگ، ملایر و همدان به خاک سپرده خواهند شد و پیکر ۳ شهید به استان‌های دیگر منتقل می‌شوند.