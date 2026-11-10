معاون میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت یک‌هزار و ۹۰۰ اثر تاریخی در استان، کمبود و عدم تخصیص کامل اعتبارات را مهم‌ترین مانع در مسیر حفاظت و مرمت این بنا‌ها خواند و بر لزوم ورود جدی دستگاه‌های متولی و شهرداری برای رفع سد معبر و ساماندهی بافت تاریخی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، داوود فرازی با اشاره به ظرفیت تمدنی و موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌غربی به عنوان مسیر ارتباطی اروپا و آسیا اظهار کرد: شکل‌گیری تمدن‌های متعدد در این منطقه موجب خلق و به یادگار ماندن آثار و بنا‌های تاریخی ارزشمندی شده است؛ به طوری که در حال حاضر یک‌هزار و ۹۰۰ بنای تاریخی در استان به ثبت ملی رسیده و آذربایجان‌غربی از این حیث در زمره پنج تا شش استان برتر کشور قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت مستمر از این میراث گران‌بها گفت: نگهداری و مرمت بنا‌های تاریخی نیازمند اعتبارات مناسب است، اما در بسیاری از موارد بودجه‌های مصوب به‌طور کامل تخصیص نیافته یا پاسخگوی نیاز‌های حفاظتی نیست و اقدامات مرمتی ناچاراً متناسب با همین اعتبارات محدود انجام می‌شود.

فرازی درباره وضعیت مالکیت بنا‌ها افزود: بخشی از خانه‌ها و ابنیه تاریخی در اختیار بخش خصوصی و حدود ۵۰ بنا نیز در تصرف دستگاه‌های اجرایی نظیر آموزش‌وپرورش، هلال‌احمر، اوقاف و ارتش قرار دارد که طبق قانون باید از منابع داخلی خود برای نگهداری آنها هزینه کنند؛ هرچند گاه در این زمینه کم‌لطفی‌هایی صورت می‌گیرد، اما خطرات احتمالی بخش عمده‌ای از بنا‌های استان شناسایی و برطرف شده است.

معاون میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی در ادامه، یکی از مشکلات اساسی بافت تاریخی ارومیه و محدوده بازار را وجود «سد معبر» عنوان کرد و گفت: خیابان امام خمینی (ره) و بازار تاریخی ارومیه از جلوه‌های بصری مهم شهر هستند و ساماندهی آنها در حفظ هویت و سیمای شهری نقش بسزایی دارد. برای رفع معضل سد معبر جلسات متعددی برگزار شده، اما حل ریشه‌ای این مشکل نیازمند اقدام عملی و ورود جدی شهرداری است.

فرازی با اشاره به جایگاه بازار سنتی و سرپوشیده ارومیه خاطرنشان کرد: این بازار با وسعتی در حدود ۷ هکتار و یک‌هزار و ۲۰۰ پلاک تجاری، از بازار‌های پویا و قدیمی کشور است که تلاش شده هویت اقتصادی و صنوف سنتی آن حفظ شود. در حال حاضر نیز راسته‌های تخصصی و قدیمی نظیر حلبی‌سازان، مسگران و نجاران در این بازار فعال هستند و تداوم حضور آنها، بخش مهمی از هویت تاریخی ارومیه را زنده نگه داشته است.