با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با جریاناتِ سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر شناسایی و برخورد جریاناتِ سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با این جریان‌ها در حال پیگیری است.

در این چارچوب تعدادی از عوامل وابسته به این جریان‌ها که به صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.

دادستانی تهران، ضمن هشدار به افرادی که به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در سطح شهر اقدام می‌کنند، تاکید کرد با هماهنگی ضابطان قضایی با هر گونه رفتاری که درصدد ترویج برهنگی، بی‌بند و باری در جامعه باشد، براساس قانون برخورد خواهد شد.