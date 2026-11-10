مدیرعامل انتشارات به‌نشر گفت : این انتشارات در ایام هفته کتاب طرح « آفتاب مهربانی» را اجرا خواهد کرد و در قالب این طرح، به کتابخانه های سیار و روستایی کتاب اهدا می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود فرزانه افزود : شعار امسال با عنوان «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» انتخاب شده است تا ترویج مطالعه به صورت عملی انجام شود .

وی با اشاره به توجه تولیت آستان قدس رضوی به توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از کتابخانه‌های مناطق محروم گفت : طرح اهدای کتاب به کتابخانه‌های کم‌برخوردار از سالها قبل آغاز شده است و ادامه دارد.

فرزانه افزود : سال گذشته ۵۵ هزار جلد کتاب به ۱۶۰ کتابخانه در مناطق محروم اهدا شد. همچنین تجهیز کتابخانه های « روستای بهار» و « روستای سفلی مالکی» از دیگر اقدامات به‌نشر در حوزه توسعه دسترسی به کتاب بوده است.

مدیرعامل به‌نشر درباره برنامه امسال گفت : در طرح «آفتاب مهربانی کشوری»، مجموعه‌ای از کتاب‌های منتشرشده به‌نشر در موضوعات متنوع و تعداد بالا به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اهدا خواهد شد.

بیش از ۸۲۶ کتابخانه در نقاط مختلف کشور در این مرحله کتابهای اهدایی را دریافت می کنند .

فرزانه افزود : گشایش « پردیس کتاب سجاد انتشارات به‌نشر» در مشهد، انتشار بیست‌وچهارمین شماره ماهنامه «کتاب رضوی» و کتاب «رستاخیز آه» از جمله برنامه‌های این مجموعه در هفته کتاب است.

فروشگاه کتاب به‌نشر در شعبه سجاد در ماه‌های گذشته در حال نوسازی بود.

انتشارات به نشر در زمینه تولید کتابهای دینی فعالیت می کند.