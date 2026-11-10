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امروز: -
شاخصها در بازار سرمایه امروز با روند افزایشی همراه بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۷ درصدی و افزایش ۲۱۹ هزار و ۹۲۰ واحدی به ۸ میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید.
شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲.۴۵ درصدی و افزایش ۵۵ هزارو ۸۵۱ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۱۱ هزارو ۹۴۳ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای سهامی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۲۷ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۹۷ درصد بازار معادل حدود ۹۱۵ نماد در محدودهی مثبت قرار گرفتند.