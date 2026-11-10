به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۲.۷ درصدی و افزایش ۲۱۹ هزار و ۹۲۰ واحدی به ۸ میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲.۴۵ درصدی و افزایش ۵۵ هزارو ۸۵۱ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۱۱ هزارو ۹۴۳ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۷ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۹۷ درصد بازار معادل حدود ۹۱۵ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.