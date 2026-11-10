مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور از راه‌اندازی بخش جدید مسابقات آنلاین در سامانه جامع نماز من خبر داد؛ قابلیتی که با بهره‌گیری از الگو‌های نوین بازی‌وارسازی، رقابت تعاملی و مشارکت کاربران در تولید محتوا، تجربه‌ای متفاوت از یادگیری و آشنایی با معارف اسلامی را رقم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور و مدیر سامانه جامع نماز من، با اشاره به رویکرد جدید این سامانه در توسعه خدمات دیجیتال اظهار کرد: تلاش ما این است که نماز من از یک بستر صرفاً اطلاع‌رسان و محتوایی فراتر برود و به محیطی پویا برای یادگیری، تعامل و مشارکت کاربران تبدیل شود. بر همین اساس، با اتکا به ظرفیت تخصصی و خلاقیت تیم جوان روابط عمومی، بخش مسابقات برخط طراحی و راه‌اندازی شد تا کاربران بتوانند معارف دینی را در فضایی جذاب و رقابتی تجربه کنند.

به گفته حامد صالحی در این بخش، کاربران در هفت محور موضوعی شامل نماز، قرآن کریم، مهدویت، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و تاریخ اسلام، در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این رقابت‌ها هم به‌صورت تصادفی با سایر کاربران و هم از طریق دعوت مستقیم از دوستان و آشنایان امکان‌پذیر است.

صالحی با تأکید بر اینکه هدف از طراحی این قابلیت صرفاً سرگرم کردن کاربران نیست، تصریح کرد: در این الگو، رقابت به ابزاری برای یادگیری تبدیل می‌شود. کاربران ضمن سنجش دانسته‌های خود، با پرسش‌های متنوع مواجه می‌شوند، آموخته‌هایشان را مرور می‌کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر انگیزه پیدا می‌کنند. در واقع، تلاش کرده‌ایم یادگیری معارف اسلامی را از یک فرایند یک‌سویه به تجربه‌ای فعال، جذاب و مستمر تبدیل کنیم.

مدیر سامانه جامع نماز من در تشریح امکانات رقابتی این بخش گفت: جدول رتبه‌بندی، نمایش نفرات برتر، نظام امتیازدهی و امکان استفاده از امتیازات در گردونه شانس، از جمله قابلیت‌های این بخش است. همچنین برای افزایش هیجان و تداوم رقابت‌ها، مراحل پیشرفته‌تری با عنوان «جام حذفی» و «لیگ ستاره‌ها» طراحی شده است تا کاربران بتوانند متناسب با عملکرد و امتیازات خود، در سطوح بالاتر نیز به رقابت بپردازند.

وی یکی از ویژگی‌های متمایز این بخش را مشارکت کاربران در تولید محتوای مسابقات دانست و اظهار داشت: در کنار امکان شرکت در رقابت‌ها، قابلیتی با عنوان «کارخانه سؤال» نیز پیش‌بینی شده است که به کاربران اجازه می‌دهد خودشان در تولید و توسعه محتوای مسابقات نقش‌آفرینی کنند. علاقه‌مندان می‌توانند در هر یک از هفت محور موضوعی، پرسش‌های چهارگزینه‌ای خود را طراحی و ارسال کنند. این سؤالات پس از بررسی و تأیید، به بانک اصلی مسابقات افزوده می‌شوند و برای طراح هر سؤال تأییدشده نیز امتیاز مستقلی در نظر گرفته خواهد شد.

صالحی با اشاره به ظرفیت محتوایی ایجادشده در این بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک سؤالات مسابقات آنلاین حدود دو هزار پرسش را در بر می‌گیرد. با مشارکت کاربران و همراهی مجموعه‌های استانی، این ظرفیت می‌تواند به بانکی گسترده، متنوع و روزآمد از پرسش‌های معارفی تبدیل شود. نکته مهم این است که کاربران در این ساختار صرفاً مصرف‌کننده محتوا نیستند، بلکه در تولید و غنی‌سازی آن نیز سهم دارند.

مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور در ادامه، با تأکید بر ظرفیت این سامانه برای ارتباط مؤثرتر با نسل نوجوان و جوان گفت: معتقدیم حضور مؤثر در فضای دیجیتال مستلزم شناخت زبان، علایق و شیوه تعامل مخاطبان امروز است. نمی‌توان انتظار داشت نسل جدید با همان الگو‌های ارتباطی گذشته، ارتباطی مستمر و عمیق با محتوای دینی برقرار کند. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم در نماز من از ظرفیت رقابت، بازی، امتیازدهی و مشارکت اجتماعی برای ایجاد انگیزه بیشتر در مسیر یادگیری بهره بگیریم.

وی در پایان با دعوت از علاقه‌مندان برای حضور در این رقابت‌ها اظهار داشت: امیدواریم با توسعه این قابلیت و مشارکت کاربران، مسابقات آنلاین نماز من به بستری فراگیر برای یادگیری، رقابت سالم، تعامل و ترویج معارف اسلامی تبدیل شود.

سامانه جامع نماز من با بیش از ۲۵۰ هزار کاربر، مجموعه‌ای از خدمات و قابلیت‌های مرتبط با نماز و معارف اسلامی را ارائه می‌کند.

علاقه‌مندان برای ورود به بخش مسابقات آنلاین و استفاده از امکانات این سامانه می‌توانند به نشانی app.namazman.ir مراجعه کنند.