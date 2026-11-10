در پی بارش‌های مطلوب پاییزی و تأمین حق‌آبه‌ها، نیمی از تالاب‌های آذربایجان‌غربی آبگیری شدند؛ وضعیتی که به گفته مسوولان محیط زیست، جان دوباره‌ای به این زیست‌بوم‌ها بخشیده و زمینه حضور پرشمار پرندگان مهاجر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی، افزود: بررسی وضعیت تالاب‌های استان در سال جاری در مقایسه با دو سال گذشته، نشان‌دهنده بازگشت حیات به این زیست‌بوم‌هاست و حضور پرشمار پرندگان در پهنه‌های آبی منطقه، بهبود شرایط محیطی آنها را گواهی می‌دهد.

علیرضا سید قریشی، با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی دارای ۴۰ تالاب فصلی و دائمی است، خاطرنشان کرد: به جز تعداد معدودی از تالاب‌ها، سایر پهنه‌های آبی به واسطه بارندگی‌های اخیر از شرایط مطلوب‌تری برخوردار شده‌اند که این امر نقش مهمی در حفظ محیط زیست و حیات جانداران وابسته به تالاب‌ها ایفا می‌کند.

سید قریشی با اشاره به وضعیت مناسب تالاب «آق‌قلعه»، بخشی از تالاب «حسنلو» و تالاب «کانی‌برازان» افزود: امسال شرایط آبی این مناطق بهبود یافته است؛ به طوری که یک میلیون مترمکعب آب به عنوان حق‌آبه به تالاب حسنلو از سد مهاباد اختصاص یافته و از نیاز سالانه هفت میلیون مترمکعبی تالاب کانی‌برازان نیز تا کنون پنج میلیون مترمکعب تأمین شده است. وی کل حق‌آبه سالانه تالاب‌های استان را ۸۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی تصریح کرد: اگرچه بارندگی‌های اخیر موجب افزایش چشمگیر ورودی آب به تالاب‌های استان شده است، اما حفاظت از این زیست‌بوم‌ها و پیگیری حقوق آبی آنها همچنان از اولویت‌های اصلی محیط زیست است و در این زمینه با هیچ‌کس مماشات نخواهد شد.

سید قریشی در ادامه به وضعیت اثر طبیعی ملی چمن متحرک «چملی» تکاب اشاره کرد و گفت: در پی بارش‌های اخیر برف و باران و افزایش دبی چشمه تأمین‌کننده آب این زیست‌بوم، سطح آب اثر طبیعی ملی چملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه این اثر طبیعی در ۱۷ کیلومتری تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از اهمیت زیست‌محیطی و گردشگری ویژه‌ای برخوردار است، از گردشگران داخلی و خارجی خواست ضمن بازدید از این جاذبه منحصر‌به‌فرد، با پرهیز از آسیب به پوشش گیاهی و منابع آبی، در حفظ این میراث طبیعی ارزشمند مشارکت کنند.