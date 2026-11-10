مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پی انتشار نتیجه ارزیابی عملکرد نیروگاه‌های مقیاس کوچک گازی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با اشاره به رتبه‌های برتر کسب‌شده بر نقش کلیدی این واحد‌ها در کمک به ناترازی صنعت برق کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی گفت: نیروگاه سپهر نگین آسیا از سال ۱۳۹۹ و نیروگاه آبتین البرز از سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

محمودی بیان کرد این نیروگاه‌ها در طول سال —به‌جز چهار ماه سرد سال— و به‌ویژه در ایام اوج بار تابستان، با تولید انرژی مستمر و ضریب ظرفیت بالا، کمک شایانی به رفع ناترازی شبکه برق و تداوم تولید خصوصا در واحد‌های صنعتی کرده‌اند.

وی افزود: این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه برق، با راندمان الکتریکی ۴۲ درصدی که دارند، در مقایسه با نیروگاه‌های مقیاس بزرگ گازی با مصرف پایینتر سوخت گاز به کاهش ناترازی انرژی یاری رسانده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با بیان اینکه ظرفیت کل نیروگاه‌های مقیاس کوچک گازی منصوبه در حوزه تحت مدیریت این شرکت ۲۳۱ مگاوات است، گفت: برای اوج سال ۱۴۰۶ تعداد ۸ متقاضی با مجموع ظرفیت ۴۰ مگاوات جلب مشارکت شده است که این واحد‌ها در صورت تامین سوخت و انجام به موقع تعهدات از سوی متقاضیان، به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی ابراز امیدواری کرد که با بهبود زیرساخت‌های تأمین سوخت و حمایت‌های قانونی از تولیدکنندگان مقیاس کوچک، شاهد استمرار این روند موفقیت‌آمیز در سال‌های آتی باشیم.