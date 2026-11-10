یادواره شهدای شرکت تراکتورسازی ارومیه، همراه با آیین استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، با حضور کارکنان، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در محل این شرکت برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدای تراکتورسازی ارومیه و استقبال از شهید گمنام

برگزاری یادواره شهدای تراکتورسازی ارومیه و استقبال از شهید گمنام

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهدای شرکت تراکتورسازی ارومیه، همراه با آیین استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، با حضور کارکنان، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در محل این شرکت برگزار شد.

حجت‌الاسلام شیخ یونس حقی، استاد حوزه و دانشگاه از تبریز، در این مراسم با استناد به احادیث و روایات گفت: «۱۴۰۰ سال پیش گفته شده است که مردانی خواهند آمد که برای دین و اسلام به‌راحتی از جان و خون خود می‌گذرند؛ شهدای ما در جنگ تحمیلی و در جنگ‌های اخیر چنین‌اند و مردانه جنگیدند.»

وی با اشاره به شخصیت‌هایی، چون سپهبد شهید قاسم سلیمانی افزود: «افرادی، چون سلیمانی‌ها با شهدا هم‌سفره شدند و ما امروز از نور و برکت شهدا و شهدای گمنام بهره می‌بریم.»

این استاد حوزه و دانشگاه، صبر مادران شهدا را ستود و بیان کرد: «مادران بسیاری سال‌ها چشم به راه بازگشت فرزندانشان هستند و صبر الهی آنان مثال‌زدنی است. امروز میزبان شهید گمنام هستیم و این سعادت بزرگی است.»

بر اساس این گزارش، نثار گل، قرائت فاتحه و روضه‌خوانی حضرت فاطمه زهرا (س) از بخش‌های این مراسم معنوی بود.

شهید گمنام این آیین، جوانی ۲۲ ساله است که در عملیات کربلای ۴ در منطقه مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.