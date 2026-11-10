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یادواره شهدای شرکت تراکتورسازی ارومیه، همراه با آیین استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، با حضور کارکنان، خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان در محل این شرکت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهدای شرکت تراکتورسازی ارومیه، همراه با آیین استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، با حضور کارکنان، خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان در محل این شرکت برگزار شد.
حجتالاسلام شیخ یونس حقی، استاد حوزه و دانشگاه از تبریز، در این مراسم با استناد به احادیث و روایات گفت: «۱۴۰۰ سال پیش گفته شده است که مردانی خواهند آمد که برای دین و اسلام بهراحتی از جان و خون خود میگذرند؛ شهدای ما در جنگ تحمیلی و در جنگهای اخیر چنیناند و مردانه جنگیدند.»
وی با اشاره به شخصیتهایی، چون سپهبد شهید قاسم سلیمانی افزود: «افرادی، چون سلیمانیها با شهدا همسفره شدند و ما امروز از نور و برکت شهدا و شهدای گمنام بهره میبریم.»
این استاد حوزه و دانشگاه، صبر مادران شهدا را ستود و بیان کرد: «مادران بسیاری سالها چشم به راه بازگشت فرزندانشان هستند و صبر الهی آنان مثالزدنی است. امروز میزبان شهید گمنام هستیم و این سعادت بزرگی است.»
بر اساس این گزارش، نثار گل، قرائت فاتحه و روضهخوانی حضرت فاطمه زهرا (س) از بخشهای این مراسم معنوی بود.
شهید گمنام این آیین، جوانی ۲۲ ساله است که در عملیات کربلای ۴ در منطقه مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.