مشکلات قضایی ۵۴ نفر از مراجعان در دیدار مردمی با رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز خراسان جنوبی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند بررسی شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی و دادستان مرکز استان از پاسخگویی مستقیم به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۵۴ مراجعه کننده در دیدار مردمی این هفته خبر دادند.

درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، پیگیری اطاله دادرسی، بررسی روند رسیدگی در شعب قضایی، درخواست اعمال نظارت‌های قانونی بر فرآیند رسیدگی، پیگیری اجرای احکام، بررسی وضعیت پرونده‌های دارای شرایط خاص و همچنین درخواست‌های مرتبط با عملکرد واحد‌های قضایی از جمله موضوعاتی بود که مراجعان مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن بی‌واسطه مسائل و مشکلات آنان از مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای پاسخگویی در دستگاه قضایی است و ملاقات‌های مردمی فرصت مناسبی برای بررسی درخواست‌ها، شناسایی موانع موجود و پیگیری مطالبات قانونی مراجعان فراهم می‌کند.

عبدالهی گفت: تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، پاسخگویی مناسب و تلاش برای تحقق عدالت قضایی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و مسئولان قضایی باید با سعه‌صدر و مسئولیت پذیری، درخواست‌های مردم را بررسی و در چارچوب قانون برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی خراسان جنوبی به‌صورت هفتگی و در روز‌های سه شنبه برگزار می‌شود.