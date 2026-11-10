به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی آسیا - اندونزی، ۱۶ تا ۲۳ آبان برگزار می‌شود. نمایندگان ایران در سه رده سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در بازی‌های امروز، تیم دختران کشورمان در نخستین دیدار خود به مصاف استرالیا رفت. در بازی نخست (رده سنی کمتر از ۱۴ سال) یاسمین حسنی و آرمیتا عزت نژاد با برتری ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ پیروز شدند تا گام نخست را محکم بردارند. در دومین بازی، رومینا رافعی و بهار حاج ملاحیدری (رده سنی کمتر از ۱۶ سال) برای ایران به میدان رفتند که این بازی نیز با برتری ۶ بر ۴ و ۷ بر ۵ دختران کشورمان به پایان رسید.

در دیدار سوم تیم ایران با ترکیب دلان بیطرفان و نیلا رحیمی (رده سنی کمتر از ۱۸ سال) رو در روی استرالیا قرار گرفت که این بازی نیز با برتری ۶ بر ۴ و ۶ بر ۳ تیم ایران به پایان رسید تا در نهایت دختران کشورمان ۳ بر صفر این بازی را با اقتدار به سود خود خاتمه دهند.

تیم پسران کشورمان نیز در نخستین دیدار خود به مصاف لبنان رفته است.