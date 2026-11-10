بعد از شکست کم‌سابقه حزب ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا و از دست دادن اکثریت هر دو مجلس این کشور به علت پیامد‌های ناشی از جنگ با ایران، هم حزبی‌های ترامپ در کنگره، طرح استیضاح وزیر جنگ او را به مجلس نمایندگان ارائه کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ بعد از شکست کم‌سابقه حزب ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا و از دست دادن اکثریت هر دو مجلس این کشور به علت پیامد‌های ناشی از جنگ با ایران، هم حزبی‌های ترامپ در کنگره، طرح استیضاح وزیر جنگ او را به مجلس نمایندگان ارائه کردند.