مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از کشف و ضبط ۲۳ هزار و ۲۷۰ لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای قاچاق به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال در چهار عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا محمدیان با اعلام این خبر اظهار کرد: این میزان سوخت طی هفته گذشته در جریان چهار عملیات مشترک کارشناسان نظارتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کشف و ضبط شد.

وی افزود: محموله‌های کشف‌شده از چهار محل شامل یک واحد صنفی کارواش در شهر قم، یک واحد تعویض روغنی در سلفچگان، یک گاراژ فروش ضایعات در حوالی شهرک شکوهیه و یک واحد کارگاهی در منطقه نوقطار شناسایی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم ادامه داد: سوخت‌های مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به انبار نفت شهید زین‌الدین قم منتقل و تخلیه شد.

محمدیان با اشاره به همکاری این شرکت با پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط گفت: افزایش پایش جایگاه‌های عرضه سوخت، کنترل مصرف‌کنندگان عمده و جزء و برخورد با متخلفان و قاچاقچیان سوخت با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی در دستور کار این شرکت قرار دارد.