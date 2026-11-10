به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی شهابی افزود: این حجم از جابجایی بار توسط ناوگان استان نشان‌دهنده پویایی و نقش‌آفرینی کلیدی بخش حمل و نقل جاده‌ای در چرخه اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به تفکیک نوع کالا‌های جابجاشده اظهار داشت: در این مدت، بیشترین حجم بار مربوط به «مواد شیمیایی» با بیش از ۲ میلیون تن بوده است. همچنین «مصالح ساختمانی و معدنی» با افزون بر ۱.۵ میلیون تن و «محصولات کشاورزی و دامی» با ۴۹۰ هزار تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان درباره مبادی و مقاصد عمده حمل بار در استان بیان کرد: در بخش مقاصد، حمل و نقل درون‌استانی با یک میلیون و ۹۴۳ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های تهران، فارس و خوزستان عمده‌ترین مقاصد کالا‌های ارسالی از بوشهر بوده‌اند.

شهابی اضافه کرد: در زمینه مبادی بارگیری نیز شهرستان‌های دشتستان با ۹۶۸ هزار تن، عسلویه با ۹۱۸ هزار تن و بوشهر با ۸۸۲ هزار تن بیشترین سهم را در تولید بار استان به ثبت رسانده‌اند.

وی بیان کرد: مهرماه امسال با جابجایی ۸۲۹ هزار تن کالا در قالب ۵۱ هزار سفر، بیشترین تناژ بار حمل‌شده طی سال جاری را به خود اختصاص داد که این امر به روشنی بیانگر بهبود و بازگشت شرایط مطلوب به چرخه جابجایی کالای استان است.

شهابی گفت: هم‌اکنون این حجم از عملیات حمل و نقل با تکیه بر ظرفیت ۵ هزار و ۹۷۵ راننده باری و ۱۱۵ راننده وانت، به همراه ۴ هزار و ۵۴۲ دستگاه ناوگان سنگین و هزار و ۶۶۹ دستگاه وانت‌بار در قالب ۲۰۸ شرکت و موسسه حمل و نقل کالا در سطح استان مدیریت و انجام می‌شود.