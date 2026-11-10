با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف شهرستان پارسیان، از ابتدای سال تاکنون ۶۰۳ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان در نشست با اصحاب رسانه گفت: در این مدت، هزار و ۱۸۲ پرونده شامل حقوقی و کیفری به شورا‌های حل اختلاف شهرستان فرستاده شد.

حسین عباسی افزود: از این شمار هزار و ۳۲۹ پرونده مختومه شده است.

وی گفت: ۴۵ درصد این پرونده‌ها نیز با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و با صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

رئیس حوزه قضایی پارسیان گفت: تمرکز شورا‌ها بر ایجاد صلح و سازش است و رسیدگی قضایی و صدور رأی در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد.

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عباسی به بلاتکلیفی چند ساله پرونده زمین‌های موات در محدوده شهر پارسیان اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد پرونده‌های این زمین‌ها حداکثر در مدت دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شوند.

موات به زمین‌هایی گفته می‌شود که نه پیش‌تر سابقه عمران و آبادی داشته و نه در حال حاضر نشانه‌هایی از احیا و آبادی در آن‌ها دیده می‌شود.