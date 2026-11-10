در نشست مشترک رئیس جمعیت هلال‌احمر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر همکاری دو مجموعه برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی تاکید شد.

همکاری هلال‌احمر و سازمان محیط زیست برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی

همکاری هلال‌احمر و سازمان محیط زیست برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رییس جمعیت هلال احمر در دیدار با شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با اتکا به دانش و توانایی در مدت اخیر عملکرد خوبی داشته و همکاری هلال احمر و محیط زیست می‌تواند در عرصه‌های مختلف نتیجه بخش باشد. وی افزود: ماموریت هلال احمر مبتنی بر باور‌ها و دین ماست و این جنبه الهی به ما کمک کرده است که بتوانیم در میان مردم نیز جایگاه مناسبی پیدا کنیم. سرمایه اجتماعی هلال احمر امروز بسیار قدرتمند است و ۶ میلیون داوطلب را در کنار خود دارد. داوطلبانی که غالبا جوانان متولد دهه ۷۰ و ۸۰ هستند.

وی افزود: با اتکا به همین جوانان در دو جنگ اخیر توانستیم در کنار مردم حضور داشته باشیم. هلال احمر پیش از شروع جنگ مسائلی را پیش بینی کرده بود و ۷۰ هزار امدادگر را آماده خدمت رسانی به مردم کرد. با اتکا به توان همین نیروها، در جنگ رمضان بالغ بر ۶ هزار ماموریت انجام شد و بالغ بر ۷ هزار مجروح را زنده از زیر آوار خارج کرده و به مراکز درمانی منتقل کردیم.

کولیوند ادامه داد: تیم آنست هلال احمر (سگ‌های جست‌و‌جو و نجات) در جنگ سوم تحمیلی هزار و ۷۱۱ ماموریت موفق را ثبت کرد و جان‌های زیادی را از زیر آوار نجات داد. جان‌ها و پیکر‌هایی که نشان می‌دهد دشمن عملا در حمله به ایران مرتکب جنایت جنگی شده است. این جنایت‌ها مصداق نقض حقوق بشردوستانه است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در جنگ سوم تحمیلی، ۱۵۰ هزار واحد غیرنظامی هدف قرار گرفت، یک هزار فضای آموزشی و ۵۶ مرکز هلال احمر در این دو جنگ آسیب دیدند. آمبولانس و بالگرد هلال احمر در جنگ اخیر مستقیما هدف قرار گرفت که تمامی این موارد نقض حقوق بشردوستانه است و مستندات به سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ ارسال شد.

وی افزود: ۱۱ بیانیه تخصصی محکومیت نقض حقوق بشردوستانه در این رابطه صادر و ۳۵ مکاتبه با نهاد‌های بین المللی انجام شد. همین مراودات منجر به آزادی محموله و کادر کشتی توسکا شد. در سفر به ژنو این جنایت‌ها تشریح شد و ده‌ها جمعیت ملی حملات به ایران را محکوم کردند.

کولیوند گفت: کاهش آلام بشری ماموریت اصلی هلال احمر و این ماموریت حد و مرز ندارد. در یک نمونه در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۴۲ هزار نفر از خدمات تیم‌های سحر بهره‌مند شدند. هلال احمر در کنار تمامی این ماموریت ها، آگاه سازی مردم را نیز در دستور کار قرار داده است و ۸ میلیون نفر به صورت مجازی توسط هلال احمر آموزش دیدند.

وی با اشاره به اینکه در همان جنگ تحمیلی سوم با وجود تمامی خطرها، داروخانه‌های هلال احمر در خط مقدم کمک رسانی به مردم بودند تصریح کرد: در همان مدت ۳۴۰ هزار نسخه پذیرش و دارو‌های خاص به درب منازل بیماران ارسال شد. در آتش سوزی جنگل‌های الیت مازندران ما از نزدیک شاهد ایثار و توانمندی‌های نیرو‌های هلال احمر بودیم

در ادامه این جلسه شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از رشادت‌های نیرو‌های هلال احمردر جنگ تحمیلی سوم گفت: تلاش‌های هلال احمر در تمامی عرصه‌ها بر کسی پوشیده نیست، اما در آتش سوزی جنگل‌های الیت مازندران ما از نزدیک شاهد ایثار و توانمندی‌های نیرو‌های هلال احمر بودیم که با تمام ظرفیت در میدان حاضر شدند و به کمک محیط زیست شتافتند.

وی افزود: هلال احمر و محیط زیست زمینه‌های همکاری متعددی دارند که همکاری در این زمینه‌ها می‌تواند منجر به حاصل شدن نتایج بهتر شود. این آمادگی وجود دارد تا در عرصه مقابله با تغییرات اقلیمی و آموزش از تجارب هلال احمر استفاده و همکاری‌ها بیشتر شود.