زمین‌لغزه سیمره، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین زمین‌لغزه‌های غیرآتشفشانی جهان، با تلاش کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پژوهشکده علوم زمین، به‌طور رسمی در فهرست ۱۰۰ سایت برتر میراث زمین‌شناختی اتحادیه بین‌المللی علوم زمین (IUGS) قرار گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ این پرونده پس از بررسی‌های دقیق علمی و دفاع موفق در رویداد بین‌المللی میراث زمین شناختی IUGS که روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ (۶ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر لوله پرتغال برگزار شد، با رأی داوران به ثبت جهانی رسید. در این دوره، دو اثر از ایران شامل «کوه آتشفشانی دماوند» و «زمین‌لغزه سیمره» موفق به کسب این افتخار شدند.

علیرضا امری‌کاظمی، ارائه‌دهنده پرونده‌های ایران و نایب‌رئیس کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو، پس از دفاع موفق در این رویداد، ثبت جهانی سیمره را دستاوردی مهم برای جامعه علمی کشور دانست.

زمین‌لغزه سیمره در جنوب‌غرب ایران (مرز استان‌های لرستان و ایلام، در دامنه کبیرکوه و کمربند زاگرس) واقع شده و با شماره ۲۹۳ در بخش ژئومورفولوژی IUGS ثبت شده است.

به گفته کارشناسان، حجم مواد جابه‌جا‌شده در این پدیده حدود ۴۴ کیلومتر مکعب برآورد شده که آن را به بزرگ‌ترین زمین‌لغزه غیرآتشفشانی شناخته‌شده در خشکی‌های کره زمین تبدیل کرده است؛ حجمی که پژوهشگران آن را با زمین‌لغزه‌های عظیم مریخی مقایسه می‌کنند.