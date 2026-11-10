به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه گلپایگان در این نشست گفت: صیانت از فرهنگ عمومی مسئولیتی همگانی است و فرهنگ مانند هوایی است که جامعه تنفس می‌کند؛ اگر آلوده باشد، جامعه آسیب می‌بیند و اگر سالم باشد، سلامت و طراوت اجتماعی تقویت می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های هنری فعال شهرستان تأکید کرد و افزود: باید حس مسئولیت‌پذیری در بین هنرمندان تقویت شود و حمایت‌های به‌موقع و صحیح از فعالان عرصه هنر صورت گیرد.

فرماندار گلپایگان نیز گفت: برای مقابله با جنگ ترکیبی و هجمه‌های تبلیغاتی، باید از زبان هنر، طنز و تئاتر برای آگاهی‌بخشی به مردم استفاده کنیم.

علی‌اکبر رضایی افزود: بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، از جمله مشکلات اقتصادی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب و گاز، باید با روش‌های خلاقانه و اثرگذار برای مردم تبیین شود.