دبیرکل فدراسیون گلف گفت: حضور ۲۲ بازیکن حرفه‌ای در مسابقات بانوان و افزایش رقابت باشگاه‌ها، به ارتقای سطح فنی این رشته کمک کرده است.

مهرداد جمشیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما اظهارداشت: درباره ازسرگیری مسابقات حرفه‌ای گلف بانوان اظهار کرد: این رقابت‌ها در واقع بخش دوم فصل نخست مسابقات برترین‌ها یا حرفه‌ای‌های گلف بانوان است که قرار بود طی چهار روز برگزار شود، اما به دلیل بارندگی، یک روز از برنامه مسابقات حذف شد.

وی افزود: با نظر مسئول فنی مسابقات مقرر شد نتایج با شمارش اسکور‌ها و محاسبه ضریب دو تعیین شود. در این دوره ۲۲ نفر از بازیکنان حرفه‌ای گلف بانوان کشور حضور دارند و رقابت‌ها در سطح فنی خوبی دنبال می‌شود.

دبیرکل فدراسیون گلف با اشاره به نقش این مسابقات در انتخاب اعضای تیم ملی بزرگسالان بانوان گفت: بخشی از شاخص‌های انتخاب نفرات تیم ملی از طریق همین رقابت‌ها ارزیابی می‌شود و بخش دیگری نیز به برگزاری اردو‌ها و مسابقات قهرمانی کشور اختصاص دارد.

جمشیدی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره، ارتقای سطح فنی بازیکنان بانوان است و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد شرکت‌کنندگان تا پایان سال به ۳۰ نفر افزایش پیدا کند. همچنین برنامه داریم این مسابقات در فصل‌های مختلف و سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازیکنان خواستار حضور در رقابت‌هایی فراتر از مسابقات آزاد و قهرمانی کشور بودند، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌های فدراسیون، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تفکیک آن از رقابت‌های آماتور‌ها و نیمه‌حرفه‌ای‌ها، به پیشرفت فنی بازیکنان کمک کرده و انگیزه حضور در رویداد‌های سطح بالاتر را افزایش داده است.

دبیرکل فدراسیون گلف در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرایط سوپرلیگ اشاره کرد و گفت: امسال ۶ باشگاه قدرتمند در این رقابت‌ها حضور دارند که شامل ملی حفاری اهواز، نفت و گاز مسجدسلیمان، استقلال و پتروشیمی خوزستان هستند.

جمشیدی افزود: حضور باشگاه‌های حرفه‌ای و افزایش رقابت میان بازیکنان برای عضویت در تیم‌های مختلف، نشان‌دهنده استقبال بیشتر از رشته گلف است. سطح فنی مسابقات سوپرلیگ نیز نسبت به سال‌های گذشته بالاتر رفته و رقابت میان تیم‌ها جدی‌تر و نزدیک‌تر شده است.