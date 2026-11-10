به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی گفت: فرمانداران و مدیران موظفند علاوه بر رصد روزانه بازار، با تشکیل تیم‌های بازرسی ونظارت، بصورت مستمر در این حوزه فعال باشند.

محمد دهقان درجلسه ستاد تنظیم بازار استان افزود: گزارش‌های میدانی تیم‌های بازرسی باید جمع آوری و دراختیار کارگروه قرار گیرد تا تصمیمات لازم براساس واقعیت‌های موجود دربازار گرفته شود.

محمد رضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم دراین جلسه بااشاره به اینکه روزانه بین۳۰۰ تا۳۲۰ تن گوشت مرغ دراستان تولید می‌شود گفت: درحال حاضر مشکلی در تولید وتأمین نهاده‌های موردنیاز مرغداران وجود ندارد.