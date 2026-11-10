بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته قسمتی تا نیمه‌ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته قسمتی تا نیمه‌ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و با عبور امواج ضعیف، تا روز چهارشنبه احتمال بارش رگباری ضعیف در برخی نقاط استان، به‌ویژه شهرستان کوهرنگ، وجود دارد.

همچنین از صبح سه‌شنبه تا پایان هفته، کاهش نسبی دما و در برخی مناطق استان مه پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، هشدار زرد هواشناسی شماره ۴۰ تا روز چهارشنبه اعتبار دارد و به دستگاه‌های اجرایی و شهروندان توصیه می‌شود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.